Zwei Reportagen von MOMENT.ATJetzt kostenlos streamen
MOMENT.at
Folge 6: Zwei Reportagen von MOMENT.AT
Reportage 1: Superreiche in Österreich: So gut sind sie vernetzt Sozioökonom Stephan Pühringer hat die Netzwerke der Superreichen untersucht und nachgezeichnet. Wie weit das Netz auch in Politik und Medien gespannt ist, inwiefern das unsere Demokratie schwächt und wieso wir über eine Vermögensobergrenze sprechen müssen, erzählt er im Gespräch mit Lisa Wohlgenannt für MOMENT.AT. Reportage 2: Urwald in Österreich? Welche Wälder gibt es hier wirklich? Urwald in Österreich. Gibt es gibt das? Wie sieht sowas aus? Welche anderen Arten von Wäldern gibt es, und was bedeuten sie für die Artenvielfalt und Klimakrise? Eine Doku von Lisa Wohlgenannt und Jessica Zekar auf MOMENT.AT.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick