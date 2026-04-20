Abtreibung in Gefahr: Eine Frist, keine Lösung in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Abtreibung in Gefahr: Eine Frist, keine Lösung in Österreich
Das Recht auf legale Schwangerschaftsabbrüche wird weltweit von konservativen Lobbygruppen bekämpft. Wie tun sie das? Und wie steht es um Abtreibungen in Österreich? Es ist noch gar nicht so lange her, da endeten ungewollte Schwangerschaften auch in Österreich regelmäßig tödlich. Denn sie fanden im Geheimen statt. Mit Stricknadeln oder am Küchentisch. Zeitzeuginnen können davon berichten. Die rechtliche Lage mit der Fristenlösung und medizinische Versorgung in Österreich wird kaum besprochen, aber ist bis heute alarmierend. Diese Doku von MOMENT.AT geht dem Stand der Gesetze und dem Zustand der Debatte in Österreich nach und wirft auch einen Blick über die Grenzen. Denn weltweit sind Frauenrechte unter Druck. Rechte und konservative Lobbygruppen und Netzwerke verbreiten mit Erfolg ihre Propaganda zu dem Thema. Reiche, internationale Geldgeber:innen unterstützen sie dabei. Radikale Abtreibungsgegner:innen sitzen auch in Österreich im Parlament. Sie prägen den Diskurs. Sie wollen vorgeben, wie Frauen leben und sich bei einem Eingriff fühlen sollen. Ihre Verbündeten bedrohen Ärzt:innen und versuchen Betroffene zu beschämen. Sie nehmen Einfluss auf Gesetze. Sie gefährden Leben. Redakteurin: Eda Öztürk
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