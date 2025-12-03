Sagen aus der Welt der Schule. Ö-Faktor mit Barbara BlahaJetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Sagen aus der Welt der Schule. Ö-Faktor mit Barbara Blaha
51 Min.Folge vom 03.12.2025
Barbara Blaha erzählt uns Wissenswertes über Sagen, die uns seit jeher über Bildung, Anstrengung, Schulen, Lehrer:innen und Bildungs-Politik vermittelt werden. Und wie immer gibt es viele Aha-Erlebnisse, die viele dieser Sagen als Mythen und Märchen als solche entlarven. Ein Abend aus der Kulisse Wien. Eine Produktion von moment.at auf OKTO.
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 1: okto