Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MOMENT.at

Sagen aus der Welt der Schule. Ö-Faktor mit Barbara Blaha

OktoStaffel 1Folge 8vom 03.12.2025
Sagen aus der Welt der Schule. Ö-Faktor mit Barbara Blaha

Sagen aus der Welt der Schule. Ö-Faktor mit Barbara BlahaJetzt kostenlos streamen

MOMENT.at

Folge 8: Sagen aus der Welt der Schule. Ö-Faktor mit Barbara Blaha

51 Min.Folge vom 03.12.2025

Barbara Blaha erzählt uns Wissenswertes über Sagen, die uns seit jeher über Bildung, Anstrengung, Schulen, Lehrer:innen und Bildungs-Politik vermittelt werden. Und wie immer gibt es viele Aha-Erlebnisse, die viele dieser Sagen als Mythen und Märchen als solche entlarven. Ein Abend aus der Kulisse Wien. Eine Produktion von moment.at auf OKTO.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MOMENT.at
Okto
MOMENT.at

MOMENT.at

Alle 1 Staffeln und Folgen