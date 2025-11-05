Suizid bei Männern: Der hohe Preis der StilleJetzt kostenlos streamen
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Folge 4: Suizid bei Männern: Der hohe Preis der Stille
Javier und Samuel haben einiges gemeinsam. Beide sind jung und wissen, wo sie im Leben hinwollen. Sie freuen sich auf das, was noch kommt. Und: Beide haben einen Suizidversuch hinter sich. Jeden Tag sterben im Schnitt drei Österreicher:innen durch Suizid. Das sind dreimal so viele Menschen, wie durch Verkehrsunfälle. Über Verkehrssicherheit lernen wir bereits im Kindergarten. Aber über Suizidprävention? Drei Viertel aller Suizide werden von Männern begangen. Dieses Geschlechterverhältnis hat sich nicht verändert, seit die Zahlen zum ersten Mal erhoben wurden. Gemeinsam mit Javier, Samuel und zahlreichen Expert:innen wirft die Doku von MOMENT.AT gestaltet von Sebastian Panny ein Licht auf die Frage, was die hohe Suizidrate von Männern mit der gesellschaftlichen Erwartung an Männer zu tun hat und was sich ändern muss, damit Männer rechtzeitig Hilfe suchen.
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