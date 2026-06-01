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Monk

Mr. Monk betritt die Modewelt

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 10vom 01.06.2026
Mr. Monk betritt die Modewelt

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Monk

Folge 10: Mr. Monk betritt die Modewelt

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Mr. Monk kauft seine Hemden stets in demselben Geschäft, bei demselben Verkäufer und sie sind stets von derselben Kontrolleurin in der Fabrik kontrolliert wurden. Die Frau, die er anhand eines Aufklebers identifiziert, macht sonst nie einen Fehler. Bis jetzt. Monk ist in Sorge: Irgendetwas stimmt mit "Nummer acht" nicht. Er hat Recht: Der Sohn der Dame, Pablo, wird des Mordes an einem Model bezichtigt - zu Unrecht, wie Monk bald herausfindet.

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