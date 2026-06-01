Mr. Monk auf der Jagd nach dem verschwundenen JuwelJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 13: Mr. Monk auf der Jagd nach dem verschwundenen Juwel
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Mr. Monk und seine Assistentin Natalie haben Geldsorgen, weil sie seit drei Wochen keinen Ermittlungsauftrag mehr hatten. Als der berühmte Alexander-Diamant aus einem Museum gestohlen wird, bietet der Versicherer dem Finder eine Million Dollar. Monk nimmt die Fährte auf und sieht sich mit skurriler Konkurrenz konfrontiert: Der Ex-Scotland-Yard-Inspector St. Clare, der Computer-Nerd Rufus und der abgeklärte Biker Dirk tun sich zusammen, um den berühmten Detektiv auszustechen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH