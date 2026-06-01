Mr. Monk als BürohengstJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 4: Mr. Monk als Bürohengst
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
In einer Tiefgarage wird ein Wärter erschossen - kurz darauf bricht derselbe Täter dem Börsenmakler Warren Kemp die rechte Hand. Der Verletzte bittet Mr. Monk und dessen Assistentin am nächsten Tag in sein Büro. Er will, dass Monk, dem sein Ruf als genialer Detektiv vorauseilt, inkognito in seiner Firma arbeitet und herausfindet, wer Kemp angriff und warum. Der neurotische Ermittler fühlt sich dort pudelwohl und kommt bald diversen Bürogeheimnissen auf die Spur.
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH