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Monk

Mr. Monk unterwegs als Weihnachtsmann

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9vom 01.06.2026
Mr. Monk unterwegs als Weihnachtsmann

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Folge 9: Mr. Monk unterwegs als Weihnachtsmann

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Captain Stottlemeyer bekommt zu Weihnachten eine Flasche Portwein aufs Revier geschickt. Er verschenkt sie weiter und richtet damit ungeahnt großes Unheil an: Sein Kollege stirbt nach wenigen Schlucken. Mr. Monks Boss hat einen dringenden Verdacht, wer hinter dem Gift-Anschlag steckt: Frank Prager, der Bruder eines von Stottlemeyer getöteten Bankräubers. Die Ermittlungen werden für Monk zu einer Geduldsprobe, schließlich muss er sich ins Weihnachtsgetümmel stürzen.

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