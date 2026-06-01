Mr. Monk unterwegs als WeihnachtsmannJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 9: Mr. Monk unterwegs als Weihnachtsmann
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Captain Stottlemeyer bekommt zu Weihnachten eine Flasche Portwein aufs Revier geschickt. Er verschenkt sie weiter und richtet damit ungeahnt großes Unheil an: Sein Kollege stirbt nach wenigen Schlucken. Mr. Monks Boss hat einen dringenden Verdacht, wer hinter dem Gift-Anschlag steckt: Frank Prager, der Bruder eines von Stottlemeyer getöteten Bankräubers. Die Ermittlungen werden für Monk zu einer Geduldsprobe, schließlich muss er sich ins Weihnachtsgetümmel stürzen.
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Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH