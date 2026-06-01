Mr. Monk und die schwarze WitweJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 7: Mr. Monk und die schwarze Witwe
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Natalie überredet Lieutenant Disher, mit ihr auf die Hochzeit ihres Bruders mitzugehen, der seine Verlobte erst vor drei Wochen kennengelernt hat. Doch der wird noch vor der Zeremonie auf dem Parkplatz angefahren. Monk findet heraus, dass es kein Unfall war. Der Detektiv muss nun wohl oder übel auch an der Feier teilnehmen. Im fällt bald auf, dass die Braut Theresa Scott über ihre Vergangenheit lügt. Außerdem wird die Leiche des Hochzeitsfotografen Frank Ruttle gefunden ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH