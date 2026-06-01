Mr. Monk und der sadistische ZahnarztJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 15: Mr. Monk und der sadistische Zahnarzt
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Randy ist fest davon überzeugt, dass er auf dem Zahnarztstuhl unter Narkose Zeuge eines Mords geworden ist. Bald taucht die passende Leiche auf - die auch noch in Verbindung zum brutalen Raubüberfall auf einen Geldtransporter steht, den das Team gerade untersucht. Um der Sache nachzugehen, muss Monk aber erstmal seine panische Angst vor Zahnärzten überwinden ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH