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Monk

Mr. Monk war auch mal klein

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8vom 01.06.2026
Mr. Monk war auch mal klein

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Monk

Folge 8: Mr. Monk war auch mal klein

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Eine alte Schulfreundin kontaktiert Mr. Monk und wühlt den Detektiv emotional ganz schön auf: Sherry Judd wendet sich an ihn, nachdem bei einem Einbruch in ihrem Anwesen die Haushälterin getötet wurde. Der Fall konfrontiert den Detektiv mit zwei weiteren ehemaligen Klassenkameraden und mit seiner Vergangenheit als unbeliebter Teenager. Doch er muss die Nerven bewahren, wenn er dem Schwarm seiner Jugend helfen will ...

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