Mr. Monk war auch mal kleinJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 8: Mr. Monk war auch mal klein
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Eine alte Schulfreundin kontaktiert Mr. Monk und wühlt den Detektiv emotional ganz schön auf: Sherry Judd wendet sich an ihn, nachdem bei einem Einbruch in ihrem Anwesen die Haushälterin getötet wurde. Der Fall konfrontiert den Detektiv mit zwei weiteren ehemaligen Klassenkameraden und mit seiner Vergangenheit als unbeliebter Teenager. Doch er muss die Nerven bewahren, wenn er dem Schwarm seiner Jugend helfen will ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH