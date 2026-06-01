Mr. Monk und das Geheimnis einer EheJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 12: Mr. Monk und das Geheimnis einer Ehe
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Auf einem Schrottplatz wird der Drogendealer Jimmy Botsdale alias Chicklet ermordet. Er sollte bald vor Gericht gegen seinen Boss Michael Karpov aussagen. Die Ermittlungen in dem Fall übernimmt Lieutenant Disher - sein Team sucht nach dem Obdachlosen Gerald, der den Mord beobachtet hat. Captain Stottlemeyer kämpft indes mit Eheproblemen: Während er Monk seiner Frau Karen nachspionieren lässt, da er vermutet, dass sie fremdgeht, muss er selbst eine Anti-Aggressionstherapie machen.
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH