Mord ist ihr Hobby

Spur in die Vergangenheit

SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 4
Folge 4: Spur in die Vergangenheit

46 Min. Ab 12

Jessica macht einige Tage Urlaub in einem Kloster. Kaum dort angekommen, wird eine Nonne - Schwester Emily - tot aufgefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin, doch Jessica gibt sich damit nicht zufrieden. Sie beginnt mit den Recherchen. Der Privatdetektiv Ray gibt an, dass Linda, so Schwester Emilys bürgerlicher Name, zum Zeitpunkt ihres Ordenseintritts schwanger war. Jessica weiß jetzt, wie sie dem Mörder eine Falle stellen kann und begibt sich dabei einmal mehr in Lebensgefahr.

