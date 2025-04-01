Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord mit der Indianer-Lanze

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 10
Folge 10: Mord mit der Indianer-Lanze

46 Min.Ab 12

Zum Gründungstag von Jessicas Heimatstadt haben sich die Bürger zu einer Feier zusammengefunden. Während der Ansprache des Bürgermeisters kommt ein Indianer angaloppiert und schleudert eine Lanze gegen das Rednerpult. George, der Indianer, behauptet, der rechtmäßige Besitzer von Cabot Cove zu sein. Als kurze Zeit später Ad, ein Bewohner der Stadt, mit der Lanze ermordet wird, gerät George unter Verdacht. Doch Jessica glaubt an dessen Unschuld und nimmt die Ermittlungen auf ...

