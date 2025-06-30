Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 20vom 30.06.2025
46 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 6

Jessicas Nichte Jill reist seit Monaten mit dem Rodeo-Reiter Marty durch die Gegend. Jessica soll sich nun den jungen Mann mal genauer anschauen und fährt zu einem Camp für Rodeoteilnehmer. In der Nacht der Veranstaltung kommt es zu einem folgeschweren Unfall: Der Wohnwagen des Arztes fängt Feuer - Doc Schaefer stirbt an einer Rauchvergiftung. Jessica ist sich sicher, dass Doc Schaefers Tod ein geschickt getarnter Mord war.

