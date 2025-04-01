Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Ein eisiger Tod
46 Min.Ab 6
Jessica besucht ihren Neffen in New York, um dessen zukünftige Verlobte kennenzulernen. Beim gemeinsamen Abendessen lernt sie u.a. die Geschäftsführer des In-Lokals "Alice's Farm" kennen, in das sie investiert hat. Als einer der beiden am nächsten Morgen tot im Kühlraum des Restaurants aufgefunden wird, macht sich Jessica auf die Suche nach dem Mörder.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH