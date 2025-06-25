Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Fisch mit Folgen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12vom 25.06.2025
Fisch mit Folgen

Fisch mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 12: Fisch mit Folgen

46 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 6

Winnie Banner, die Schwester von Jessicas altem Freund, taucht in Cabot Cove auf und sucht bei ihrem Bruder Schutz vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Der aufgebrachte Elmo kann seine Frau schnell ausfindig machen. Nach einem delikaten Fischessen, das Jessica zur Versöhnung stiftet, schlafen alle Gäste tief und fest. Nur einer wacht am nächsten Morgen nicht mehr auf: Elmo Banner.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen