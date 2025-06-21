Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Tödliche Party
46 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 6
Jessica wird zu einer Feier eingeladen, bei der der Unternehmer Duncan Barnett seinen Nachfolger im Vorstand seiner Firma bekanntgeben möchte. Doch zur Überraschung seiner Geschäftspartner eröffnet Barnett die Rede damit, dass er gar nicht daran denke, die Unternehmensleitung abzugeben. In der Nacht darauf wird er tot in der Badewanne aufgefunden. Nun ist Jessicas Gespür gefragt ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH