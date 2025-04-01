Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Der Ladykiller

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7
Der Ladykiller

Der LadykillerJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 7: Der Ladykiller

46 Min.Ab 12

Audrey, die Frau des örtlichen Hilfssheriffs Jonathan Martin, wird tot aufgefunden. Da Jonathan ein reges außereheliches Liebesleben hat, vermutet die Polizei darin den Grund für den Mord. Doch schon bald erfährt Jessica, dass nicht Eifersucht das Tatmotiv war, sondern Geldgier - hatte doch Audrey kurz vor ihrem Tod an einer Millionenlotterie teilgenommen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen