Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Der Ladykiller
46 Min.Ab 12
Audrey, die Frau des örtlichen Hilfssheriffs Jonathan Martin, wird tot aufgefunden. Da Jonathan ein reges außereheliches Liebesleben hat, vermutet die Polizei darin den Grund für den Mord. Doch schon bald erfährt Jessica, dass nicht Eifersucht das Tatmotiv war, sondern Geldgier - hatte doch Audrey kurz vor ihrem Tod an einer Millionenlotterie teilgenommen.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH