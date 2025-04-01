Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Ärger im Garten Eden

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9
Ärger im Garten Eden

Ärger im Garten EdenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 9: Ärger im Garten Eden

46 Min.Ab 12

Mary Rose, Jessicas Freundin, erhält einen anonymen Brief, dass ihre Schwester Charlotte kürzlich ermordet wurde. Als auf Mary Rose ebenfalls ein Anschlag verübt wird, beschließt Jessica, der Sache auf den Grund zu gehen. Gemeinsam reisen sie nach Eden, Oregon. Dort stellt sich heraus, dass Charlottes Hotel kein gewöhnliches Hotel war, sondern ein Bordell. Und schon bald geraten einige ehrbare Bürger des Ortes unter Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen