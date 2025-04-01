Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 6
46 Min.Ab 6

Jessicas Cousine Emma wird vom Anwalt ihres alten Freundes Geoffrey eingeladen, ihn noch einmal zu besuchen, denn Geoffrey liegt im Sterben. Die Begegnung der beiden verläuft äußerst glücklich, und Geoffrey erholt sich zusehends. Doch bei einem Picknick bricht Geoffrey zusammen und erleidet völlig überraschend einen Herzanfall. Nun wird Emma verdächtigt, ihren Freund auf dem Gewissen zu haben. Doch Jessicas Verdacht richtet sich gegen Geoffreys Familie ...

