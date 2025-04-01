Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jane Dawson veröffentlicht Enthüllungsbiografien über bekannte Persönlichkeiten. Sie versucht daher, Jessica Informationen über die angeblichen Alkoholprobleme der Filmschauspielerin Ellen Lombard zu entlocken. Jessica verweigert jede Auskunft und warnt auch deren Ehemann Arthur vor Janes Sensationsgier. Kurz darauf wird die Skandalschriftstellerin ermordet. Arthur gerät unter Verdacht, zumal er von Zeugen am Tatort überrascht wurde. Jessica dagegen glaubt an seine Unschuld ...

