Mord ist ihr Hobby

Zahn um Zahn

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 17
Zahn um Zahn

Zahn um ZahnJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 17: Zahn um Zahn

44 Min. Ab 12

Jessica unterrichtet als Dozentin für Kriminologie an der Universität von Manhattan. Sean Cullane, ein ehemaliger Captain und jetzt ebenfalls Dozent an der Uni, lädt seine Kollegin an ihrem Geburtstag in ein Pub ein. Plötzlich taucht Michael O'Connor auf, ein alter Bekannter von Sean, und bedroht ihn massiv. Als O'Connor kurz darauf tot aufgefunden wird, wird sofort Sean verhaftet. Alle Indizien sprechen gegen ihn, nur Jessica glaubt an seine Unschuld.

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

