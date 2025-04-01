Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Verrat auf höchster Ebene
45 Min.Ab 6
Jessica wurde zu einem diplomatischen Empfang in Washington eingeladen. Als sie dort auf den Geheimagenten Michael Haggarty trifft, ahnt sie, dass etwas im Gange sein muss. Und tatsächlich erzählt ihr Michael schon bald, dass er sich mit dem KGB-Agenten Yuri treffen möchte, da dieser eine Liste mit britischen Undercover-Agenten besitzt. Sollte diese Liste in falsche Hände geraten, steht das Leben der Männer auf dem Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 8
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH