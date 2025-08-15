Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Die Hexe
44 Min.Folge vom 15.08.2025Ab 12
In Cabot Cove wird unter der Regie von Seth Hazlett ein Laienschauspiel aufgeführt, ein Stück aus der Zeit der Hexenverbrennung. Mariah Osborne, die neu im Ort ist, übernimmt die Rolle der unschuldig verfolgten Hexe Rachel Abbott. Außer ihr spielen auch Seth, Richter Clinton, der Versicherungskaufmann Nate Parsons und Lydia Winthrop mit. Eines Nachts wird der Safe der Winthrops aufgebrochen. Seltsamerweise fehlt nichts, aber ein Hinweis deutet auf Mariah als Täterin ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
