Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Gewitter über New Orleans

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 6
Gewitter über New Orleans

Gewitter über New OrleansJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 6: Gewitter über New Orleans

44 Min.Ab 12

Jessica reist zu ihrer Freundin Melinda nach New Orleans, um dort der Beerdigung von deren Mann Daddy Coop beizuwohnen, der ein berühmter Jazz-Sänger war. Als Jessica und Melinda einen befreundeten Bassisten besuchen wollen, finden sie ihn tot vor. Melinda gesteht Jessica, dass sie seit einiger Zeit von anonymen Telefonanrufen terrorisiert wird, die in Verbindung mit dem zwanzig Jahre alten Mord an der Sängerin Luna Santee stehen. Jessica beginnt, zu recherchieren ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen