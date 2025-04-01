Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Mord im Nobelhotel

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 14
Mord im Nobelhotel

Mord im NobelhotelJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 14: Mord im Nobelhotel

45 Min.Ab 12

Jessica wird von ihrer Freundin Annie Floret in deren Hotel nach Monte Carlo eingeladen. Annie hat finanzielle Schwierigkeiten, weil der windige Geschäftsmann Earl Harper ihr vor einiger Zeit ein Darlehen aufgedrängt hat, das sie jetzt mit horrenden Zinsen zurückzahlen soll. Kurz darauf wird Harper tot im Hotel aufgefunden. Schnell wird der Pianospieler Peter Templeton verhaftet, doch dann gibt es noch einen weiteren Toten.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen