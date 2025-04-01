Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Falsches Spiel

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 8
Falsches Spiel

Falsches SpielJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 8: Falsches Spiel

44 Min.Ab 12

Jessica besucht eine Buchmesse in Las Vegas und trifft bei dieser Gelegenheit auch Susan Hartley, die Tochter ihres Verlegers Ted. Susan lebt mit ihrem Freund Eddie zusammen. Vom Sicherheitschef des Hotels erfährt Jessica, dass Eddie, der im Casino als Kartengeber arbeitet, die Spielbank betrügt. Kurz darauf wird er überführt und entgeht nur knapp einer Verhaftung. Als der Manager des Hotelcasinos ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf Eddie ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen