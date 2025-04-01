Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Bis in alle Ewigkeit
45 Min.Ab 12
Unfreiwillig wird Jessica Zeugin einer unerfreulichen Szene zwischen dem Soap-Star Joanna und ihrem Liebhaber Devon Lane, den sie nicht nur aus der Serie geschmissen hat, sondern auch aus ihrem Leben. Kurz darauf heiratet Joanna den wesentlich älteren Millionär Walter Bowman, der sich wegen ihr von seiner Frau Miriam getrennt hat. Bei der Trauung kommt es zum Eklat: Devon droht in aller Öffentlichkeit, Walter und Joanna umzubringen. Kurz darauf ist Walter tot ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH