Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Mysteriöse Widerstände
45 Min.Ab 12
Auf Besuch in London will Jessica sich noch ein paar Tage Ruhe gönnen, mit ihrem alten Freund John Thurston shoppen gehen und ein Musical besuchen. Doch dann wird in Jessicas Hotel Nigel Atkins ermordet, ein Kollege von John. Jessica schaltet sich in die Ermittlungen ein, wird aber von Inspektor Stillwell konsequent behindert. Schließlich wird klar: Atkins war offenbar ein Doppelagent. Doch wer hat ihn getötet?
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH