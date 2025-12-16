My Hero Academia
Folge 11: Kämpfe, Tenya!
23 Min.Ab 12
Nach seinem Kampf mit Todoroki, liegt Izuku mit einem gebrochenen Arm auf der Krankenstation - für ihn ist das Sportfest nun zu Ende. Todoroki tritt hingegen bereits sein nächstes Duell gegen Tenya an. Wird er gegen ihn und seine Spezialität ankommen können?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project