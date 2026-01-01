My Hero Academia
Folge 7: Sieg oder Niederlage
23 Min.Ab 12
In seinem ersten Einzelkampf muss Izuku gegen Shinso antreten und versuchen, diesen aus dem Ring zu werfen. Doch dafür muss er erst einmal Shinsos Spezialität überwinden, mit der niemand gerechnet hat.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project