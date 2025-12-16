My Hero Academia
Folge 17: Die Entscheidung
23 Min.Ab 12
Tenya, der Rache für seinen Bruder nehmen will, kämpft noch immer verbittert gegen den Schurken Stain. Dabei bekommt er Unterstützung von seinen Freunden Izuku und Shoto. Doch können die drei Schüler den Bösewicht besiegen, während die Profi-Superhelden mit einem anderen Problem beschäftigt sind?
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project