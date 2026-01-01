My Hero Academia
Folge 5: Das Finale des Reiterkampfes
23 Min.Ab 12
Die Schüler befinden sich inmitten des Reiterkampfes und ziehen alle Register, um mit ihrem Team in die nächste Runde des Turniers einzuziehen. Auch Izuku kämpft mit seinen Kameraden um einen der ersten vier Plätze. Wird ihre Gruppe diesen Kampf gewinnen?
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project & © Season 4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project/ & © Season 1-2, Season 5-7: Crunchyroll SA & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA & © Season 3: VizMediaSwitzerland