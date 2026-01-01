My Hero Academia
Folge 12: Shoto vs. Katsuki
23 Min.Ab 12
Der finale Kampf steht bevor, in dem Shoto Todoroki und Katsuki aufeinandertreffen. Wer wird als Sieger hervorgehen und somit an der Spitze der ersten Jahrgangsstufe stehen? Die beiden Schüler geben alles, um sich gegenseitig aus dem Ring zu werfen.
My Hero Academia
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project