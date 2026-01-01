My Hero Academia
Folge 9: Katsuki vs. Ochako
23 Min.Ab 12
Der letzte Wettkampf der ersten Runde wird zwischen Katsuki und Ochako ausgetragen. Obwohl Katsuki im Vorteil zu sein scheint, hat Ochako einen Plan, um ihren Gegner zu besiegen.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project