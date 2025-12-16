My Hero Academia
Folge 2: Brülle, Sportfest
23 Min.Ab 12
Ausnahmezustand an der U.A. High School: Das Sportfest steht an und die Schüler der Superhelden-Abteilung müssen sich in mehreren Disziplinen beweisen. Auf Izuku lastet enormer Druck, da er als Nachfolger des berühmten All Might Eindruck schinden muss. Kann er den Erwartungen gerecht werden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project