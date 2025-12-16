Gespenstisch! Gran Torinos AuftrittJetzt kostenlos streamen
My Hero Academia
Folge 14: Gespenstisch! Gran Torinos Auftritt
23 Min.Ab 12
Für die Schüler stehen nun die Praktika an und jeder muss sich erst einmal an die neuen Aufgaben gewöhnen. Auch für Izuku wird es spannend, denn er beginnt sein Training bei Gran Torino - dem ehemaligen Lehrer von All Might.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project