My Hero Academia
Folge 13: Suchen wir uns Namen aus!
23 Min.Ab 12
Nach den Aufregungen rund um das Sportfest ist es für die Schüler der ersten Jahrgangsstufe an der Zeit, ihre Superhelden-Namen auszuwählen. Eine Entscheidung, die wohl durchdacht sein will.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project