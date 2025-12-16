My Hero Academia
Folge 24: Katsuki Bakugo: Origin
23 Min.Ab 12
Izuku und Katsuki treten ihren Kampf gegen All Might an. Doch die Schüler sind sich nicht einig, wie sie ihren Lehrer besiegen können. Während Izuku sich eine Strategie überlegen möchte, plant Katsuki, sofort auf Angriff zu gehen. Können die beiden ihre Differenzen überwinden, um zusammen die Zwischenprüfung zu bestehen?
My Hero Academia
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project