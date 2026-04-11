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Natur im Garten
Folge 52: Natur im Garten vom 12.04.2026
26 Min.Folge vom 11.04.2026
Frühling ist Gartelzeit: Karl Ploberger besucht die Barockgärten von Schloss Hof, gibt Tipps zur Aussaat und erklärt, wie Mikroorganismen den Boden lebendig und gesund halten. Uschi Zezelitsch widmet sich dem Bärlauch – kulinarisch und heilkundlich. Die Gärtnerinnen der Garten Tulln zeigen, wie Gemüsebeete optimal für eine reiche Ernte vorbereitet werden. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
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Copyrights:© Season 1: ORF 2