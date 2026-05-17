Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Natur im Garten

Natur im Garten vom 17.05.2026

ORF2Staffel 1Folge 57vom 17.05.2026
Natur im Garten vom 17.05.2026

Natur im Garten vom 17.05.2026Jetzt kostenlos streamen

Natur im Garten

Folge 57: Natur im Garten vom 17.05.2026

25 Min.Folge vom 17.05.2026

Der kleiner Garten in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) von Elke Tonner-Kempter und Rudolf Kempter ist eine gestaltete Wohlfühloase. Alte Materialien, Erinnerungsstücke, Obstbäume, Gemüse in Mischkultur, Kräuter sowie ein Schwimmteich und Tierquartiere prägen die Fläche. Außerdem gibt Karl Ploberger Tipps, wie man Pfingstrosen am besten pflegt. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Natur im Garten
ORF2
Natur im Garten

Natur im Garten

Alle 1 Staffeln und Folgen