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Natur im Garten
Folge 57: Natur im Garten vom 17.05.2026
25 Min.Folge vom 17.05.2026
Der kleiner Garten in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) von Elke Tonner-Kempter und Rudolf Kempter ist eine gestaltete Wohlfühloase. Alte Materialien, Erinnerungsstücke, Obstbäume, Gemüse in Mischkultur, Kräuter sowie ein Schwimmteich und Tierquartiere prägen die Fläche. Außerdem gibt Karl Ploberger Tipps, wie man Pfingstrosen am besten pflegt. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
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