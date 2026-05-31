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Natur im Garten
Folge 58: Natur im Garten vom 31.05.2026
25 Min.Folge vom 31.05.2026
Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies in der Nähe von Irlands Hauptstadt Dublin und widmet sich der Clematis sowie ihren Blüten für ein ganzes Gartenjahr. Uschi Zezelitsch stellt die exotische Passionsblume vor. Auf der Garten Tulln steht der Sonnenschutz durch Gehölze und Kletterpflanzen im Mittelpunkt. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
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