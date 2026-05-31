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Natur im Garten

Natur im Garten vom 31.05.2026

ORF2Staffel 1Folge 58vom 31.05.2026
Natur im Garten vom 31.05.2026

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Natur im Garten

Folge 58: Natur im Garten vom 31.05.2026

25 Min.Folge vom 31.05.2026

Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies in der Nähe von Irlands Hauptstadt Dublin und widmet sich der Clematis sowie ihren Blüten für ein ganzes Gartenjahr. Uschi Zezelitsch stellt die exotische Passionsblume vor. Auf der Garten Tulln steht der Sonnenschutz durch Gehölze und Kletterpflanzen im Mittelpunkt. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

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