Natur im Garten vom 26.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Natur im Garten
Folge 54: Natur im Garten vom 26.04.2026
26 Min.Folge vom 25.04.2026
Karl Ploberger stellt einen besonderen Tiroler Gastgarten vor und liefert praktische Tipps rund um den Anbau von Erdäpfeln. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch präsentiert Wissenswertes zum aromatischen Lauch und zeigt dessen verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Zudem gestalten die Gärtnerinnen und Gärtner der "Garten Tulln" kreative natürliche Dekorationen für einen stimmungsvollen Frühlingsbeginn. Dabei stehen nachhaltige Materialien, sorgfältige Handarbeit und die Freude am bewussten Gestalten im Mittelpunkt der frühlingshaften Präsentationen für Gartenliebhaber jeden Alters. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
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Natur im Garten
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Copyrights:© Season 1: ORF 2