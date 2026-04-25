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Natur im Garten

Natur im Garten vom 26.04.2026

ORF2Staffel 1Folge 54vom 25.04.2026
Natur im Garten vom 26.04.2026

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Natur im Garten

Folge 54: Natur im Garten vom 26.04.2026

26 Min.Folge vom 25.04.2026

Karl Ploberger stellt einen besonderen Tiroler Gastgarten vor und liefert praktische Tipps rund um den Anbau von Erdäpfeln. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch präsentiert Wissenswertes zum aromatischen Lauch und zeigt dessen verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Zudem gestalten die Gärtnerinnen und Gärtner der "Garten Tulln" kreative natürliche Dekorationen für einen stimmungsvollen Frühlingsbeginn. Dabei stehen nachhaltige Materialien, sorgfältige Handarbeit und die Freude am bewussten Gestalten im Mittelpunkt der frühlingshaften Präsentationen für Gartenliebhaber jeden Alters. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

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