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Natur im Garten
Folge 53: Natur im Garten vom 19.04.2026
26 Min.Folge vom 18.04.2026
Karl Ploberger ist in einem Gartes an der Côte d’Azur, er zeigt grundlegende Schritte beim Pikieren und erklärt das richtige Abhärten junger Pflanzen. Uschi Zezelitsch präsentiert den aromatischen Kräuterseitling. Auf der Garten Tulln werden zudem wirksame Maßnahmen gegen die viel diskutierte Schneckenplage vorgestellt. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
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