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Natur im Garten

Natur im Garten vom 03.05.2026

ORF2Staffel 1Folge 55vom 02.05.2026
Natur im Garten vom 03.05.2026

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Natur im Garten

Folge 55: Natur im Garten vom 03.05.2026

26 Min.Folge vom 02.05.2026

Karl Ploberger präsentiert einen steirischen Naturgarten, gibt praktische Tipps rund um Hortensien und Moorbeeterde und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Zitterpappel, auch bekannt als Espe. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

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