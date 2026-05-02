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Natur im Garten
Folge 55: Natur im Garten vom 03.05.2026
26 Min.Folge vom 02.05.2026
Karl Ploberger präsentiert einen steirischen Naturgarten, gibt praktische Tipps rund um Hortensien und Moorbeeterde und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Zitterpappel, auch bekannt als Espe. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
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