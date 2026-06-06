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Natur im Garten

Natur im Garten vom 07.06.2026

ORF2Staffel 1Folge 59vom 06.06.2026
Natur im Garten vom 07.06.2026

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Natur im Garten

Folge 59: Natur im Garten vom 07.06.2026

25 Min.Folge vom 06.06.2026

Diesmal führt „Natur im Garten“ in einen idyllischen Gastgarten am Rand des Wienerwaldes, widmet sich der Tomatenkultur am Balkon, stellt den kriechenden Günsel in den Mittelpunkt und präsentiert auf der Garten Tulln den „Natur Ideen Garten“ mit vielfältigen Impulsen für klimafitte, lebendige Grünräume. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

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