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Natur im Garten
Folge 59: Natur im Garten vom 07.06.2026
25 Min.Folge vom 06.06.2026
Diesmal führt „Natur im Garten“ in einen idyllischen Gastgarten am Rand des Wienerwaldes, widmet sich der Tomatenkultur am Balkon, stellt den kriechenden Günsel in den Mittelpunkt und präsentiert auf der Garten Tulln den „Natur Ideen Garten“ mit vielfältigen Impulsen für klimafitte, lebendige Grünräume. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
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Natur im Garten
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