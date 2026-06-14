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Natur im Garten

Natur im Garten vom 14.06.2026

ORF2Staffel 1Folge 60vom 14.06.2026
Natur im Garten vom 14.06.2026

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Natur im Garten

Folge 60: Natur im Garten vom 14.06.2026

25 Min.Folge vom 14.06.2026

Wissenswertes und Nützliches zum naturnahen Gärtnern - präsentiert von Karl Ploberger. Aus den Schaugärten in Tulln gibt er Tipps zu Pflanzenkunde, Pflege, Gartenplanung und Lifestyle. Herzstück jeder Folge ist ein Blick in private Gärten, aber auch auf Balkone und Terrassen. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch stellt altbewährte Hausmittel und neu erdachte Genussrezepte vor. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

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