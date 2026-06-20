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Natur im Garten

Natur im Garten vom 21.06.2026

ORF2Staffel 1Folge 61vom 20.06.2026
Natur im Garten vom 21.06.2026

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Natur im Garten

Folge 61: Natur im Garten vom 21.06.2026

25 Min.Folge vom 20.06.2026

"Natur im Garten" macht diesmal Station in einem Garten in der oststeirischen Gemeinde Floing. Karl Ploberger stellt dabei zehn Sommerkräuter vor, die besonders hitze- und trockenheitsresistent sind. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der traditionellen Haus- oder Dachwurz, während auf der Garten Tulln eine Kräuterspirale als artenreicher Lebensraum angelegt wird.

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