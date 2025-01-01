Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Der kleine Bruder

"CBS Serien"Staffel 1Folge 18
Der kleine Bruder

Navy CIS: L.A.

Folge 18: Der kleine Bruder

41 Min.Ab 12

Ein Marine Sergeant wird auf offener Straße von einer Gang mit automatischen Waffen erschossen. Bei den Ermittlungen entdeckt das Team Verbindungen zur Gangkriminalität der Stadt. Als Callen und Sam den Vater des Toten besuchen, erfahren sie, dass es einen jüngeren Bruder gibt, der sich einer Gang angeschlossen hat. Daraufhin geraten sie unter Waffenbeschuss. Die Spur führt zu einer Firma, die aus dem Krieg zurückgeführte Humvees wieder einsatzfähig macht ...

