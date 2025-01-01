Navy CIS: L.A.
Folge 18: Der kleine Bruder
41 Min.Ab 12
Ein Marine Sergeant wird auf offener Straße von einer Gang mit automatischen Waffen erschossen. Bei den Ermittlungen entdeckt das Team Verbindungen zur Gangkriminalität der Stadt. Als Callen und Sam den Vater des Toten besuchen, erfahren sie, dass es einen jüngeren Bruder gibt, der sich einer Gang angeschlossen hat. Daraufhin geraten sie unter Waffenbeschuss. Die Spur führt zu einer Firma, die aus dem Krieg zurückgeführte Humvees wieder einsatzfähig macht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
